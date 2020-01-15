21:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Учителя из Кыргызстана завоевали медали на международном творческом конкурсе

Учителя из Кыргызстана завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международном открытом творческом конкурсе учителей и тренеров олимпийского резерва математики, физики и информатики — IMPACT Olympiad. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

пресс-службы Минобразования
Фото пресс-службы Минобразования. Учителя из Кыргызстана завоевали медали на международном творческом конкурсе

По ее данным, конкурс прошел 8-12 января 2020 года в Алматы. В нем участвовали учителя по математике, физике и информатике из стран СНГ. Кыргызстан представляли четыре педагога.

«Учителя Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова Кылычбек Ураимов и Азамат Аскаров заняли первое и третье места, у Махамадхана Ишматова из школы «Келечек MIT» — серебряная медаль», — сообщили в ведомстве.

Конкурс проводится с января 2019-го для выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих учителей и тренеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140590/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Учителей заставили проверить жилищные условия учащихся
В мэрии Бишкека рассказали, насколько повысились зарплаты столичных учителей
В Минобразования заверяют: все учителя получат зарплату с повышением
Как повышение зарплаты рассорит учителей в школах Кыргызстана
Депутат заступилась за 23-летнюю учительницу — отличника образования
День учителя. В сфере образования занято 9 процентов населения Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования
В Сузакском районе учителям предложили вернуть надбавки за вредность за три года
В Минобразования рассказали, почему в школах не хватает около 2 тысяч учителей
Новые образовательные технологии испытают на школьных педагогах
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Следствие по&nbsp;делу Курсана Асанова завершается Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 января: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 января: снег
20:40
Водитель в Бишкеке повредил шину, въехав в яму на проезжей части
20:15
Human Rights Watch: Права женщин в Кыргызстане защищают недостаточно
20:02
Правительство России ушло в отставку. Медведеву предложили должность в Совбезе
19:49
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах