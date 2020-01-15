Учителя из Кыргызстана завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на Международном открытом творческом конкурсе учителей и тренеров олимпийского резерва математики, физики и информатики — IMPACT Olympiad. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Фото пресс-службы Минобразования. Учителя из Кыргызстана завоевали медали на международном творческом конкурсе

По ее данным, конкурс прошел 8-12 января 2020 года в Алматы. В нем участвовали учителя по математике, физике и информатике из стран СНГ. Кыргызстан представляли четыре педагога.

«Учителя Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова Кылычбек Ураимов и Азамат Аскаров заняли первое и третье места, у Махамадхана Ишматова из школы «Келечек MIT» — серебряная медаль», — сообщили в ведомстве.

Конкурс проводится с января 2019-го для выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих учителей и тренеров.