Методом тыка. Как мы тестировали электронное билетирование в Бишкеке

В общественном транспорте начала работать система электронного билетирования. Пока в пилотном режиме. В мэрии объясняют, что перед массовым запуском ее необходимо проверить, и предлагают горожанам стать добровольными помощниками. Редакция 24.kg решила внести свой вклад и протестировать систему.

В муниципалитете сообщили, что карты пока раздают бесплатно в точках одного из сотовых операторов. В будущем их будут продавать по 50 сомов. При этом на них уже есть одна поездка.

Однако на поверку оказалось, что не во всех точках есть карточки. Получить билет удалось только с третьей попытки. При этом в торговой точке не предоставили никакой информации о том, как ею пользоваться, предложив ознакомиться с инструкцией на сайте, указанном на лицевой стороне карты.

Но на сайте никаких инструкций, объяснений найти не удалось: в разделах указано только, что «здесь будет информация».

В отсутствии подробной инструкции, что делать дальше с картой, все дальнейшие манипуляции совершаем «методом тыка».

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Регистрируем карту при помощи сайта или мобильного приложения. Последнее пока доступно только для обладателей телефонов на базе Android. В ближайшее время обещают разработать его и для аппаратов с операционной системой iOS (Apple).

В точке продажи сотового оператора заверили, что пополнить баланс карты можно при помощи их электронного кошелька. Скачиваем приложение, загружаем деньги и... оказывается, что «опция не доступна пользователям других сотовых операторов».

Пополнить карту можно и через терминалы. Однако далеко не во всех точках.

Пока это можно сделать в аппаратах Pay24, O!, UMAI. При оплате взимается комиссия — от 2 до 5 сомов.

Однако информации об этом ни на самой карте, ни на сайте тоже нет. Чтобы внести средства, можно указать номер телефона, к которому привязан билет, или номер, написанный на лицевой стороне карты. В принципе ничего сложного. Но вот если вы решите указать свой номер телефона, то вводить его надо с международным кодом +996. И опять же об этом нигде ни слова.

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С третьей попытки удается пополнить баланс, и отправляемся на ближайшую остановку. Внедрение системы подразумевает, что пассажиры будут заходить в транспорт через переднюю дверь и сразу оплачивать проезд. Валидаторы установлены возле входа. Однако пока все по старинке. Водитель троллейбуса открыл все двери. Мы решили не выделяться и зашли через среднюю дверь.

В воскресный день пассажиров было немного, и ни один не воспользовался картой. Все платили наличными. Подходим к валидатору, подносим карту. Аппарат дает информацию, что оплата внесена. Говорим водителю. Он смотрит куда-то вверх и отвечает, что не увидел, что мы оплатили. Видимо, необходимо было уведомить его до использования карты. Но повторно платить не заставил.

Без проблем оплатили проезд и на обратном пути. Однако решили заранее предупредить водителя. Он, кстати, готов был объяснить, куда надо приложить карту, чтобы валидатор считал ее.

В автобусах и троллейбусах нет никакой информации о запуске системы, использовании и пополнении карты.

Хотя о внедрении электронного билетирования говорят уже год — 12 января 2018-го мэрия объявила тендер среди компаний по проекту государственно-частного партнерства. Но, как показала практика, граждане мало информированы о системе.

Пока же единственным источником получения инструкций остается канал «Тулпар-Карт» на YouTube. Однако об этом опять же известно далеко не всем. Да и ролики там появились только вчера.