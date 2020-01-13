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Общество

Размещать беженцев первым в США отказался штат Техас

Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что с 2020 года его штат прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран. Техас стал первым американским штатом, принявшим такое решение на основании указа президента Дональда Трампа, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Решение губернатор объяснил тем, что Техас принимает у себя больше беженцев, чем любой другой штат страны. С 2002-го в Техасе расселены более 88 тысяч иностранцев, которым предоставили убежище в США. Отказавшиеся принимать беженцев местные власти теперь намерены сосредоточить усилия и внимание на тех, кого уже разместили на территории Техаса, «включая мигрантов и бездомных».

В ноябре 2019 года Дональд Трамп снизил квоты на прием беженцев в 2020 финансовом году почти в два раза — до 18 тысяч человек. В прошлом году этот лимит составлял 30 тысяч человек. Ранее лидер США также издал указ, по которому расселять беженцев на территории страны должны только с согласия местных властей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140309/
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