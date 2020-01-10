Асель Кадырбекова попросила прощения и удалила ролик с животными из Instagram

Асель Кадырбекова попросила прощения за участие животных в ролике своего розыгрыша. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Вместе с тем певица возмутилась критикой в ее адрес за ролик.

«Люди, вы серьезно? Пишете, как будто я тираню, эксплуатирую и убиваю кого-то. Я этих животных в глаза не видела. Отсняла свое и ушла. Потом только получила готовое видео», — пояснила она.

Асель Кадырбекова призвала критиков к гуманизму и свои силы направить на борьбу с цирками и зоопарками.

«Пишите не в мой адрес, а в зоопарки и цирки. Но я прошу прощения за свое видео. От себя лично и от лица организаторов. Прошу людей быть более гуманными», — заявила она.

Видео розыгрыша певица удалила из своего Instagram.