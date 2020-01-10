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Общество

Асель Кадырбекова попросила прощения и удалила ролик с животными из Instagram

Асель Кадырбекова попросила прощения за участие животных в ролике своего розыгрыша. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Вместе с тем певица возмутилась критикой в ее адрес за ролик.

«Люди, вы серьезно? Пишете, как будто я тираню, эксплуатирую и убиваю кого-то. Я этих животных в глаза не видела. Отсняла свое и ушла. Потом только получила готовое видео», — пояснила она.

Асель Кадырбекова призвала критиков к гуманизму и свои силы направить на борьбу с цирками и зоопарками.

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Люди вы серьезно!? Пишите будто я кого-то тераню, эксплуатирую и убиваю. Я этих животных в глаза не видела. Отсняла своё и ушла. Только законченный вариант видео получила позже. Почему так же активно не боретесь с цирками? Ответьте мне на этот вопрос. Просто нашли человека в которого можно без труда и усилий кидаться камнями. Глупо! Если вы защитники животных. Не в мой адрес писать посты и т.д нужно, а в цирки и зоопарки пишите. Но не одного поста я не увидела в адрес соответственных людей. Но все же я прошу прощение за своё видео. От себя лично и от лица организаторов моего гива. А от людей прошу что бы были гуманны!

Публикация от Асель Кадырбекова (@aselkadyrbekova)

«Пишите не в мой адрес, а в зоопарки и цирки. Но я прошу прощения за свое видео. От себя лично и от лица организаторов. Прошу людей быть более гуманными», — заявила она.

Видео розыгрыша певица удалила из своего Instagram.
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