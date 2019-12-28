Сабырбек Джумабеков прооперировал пострадавшего в крушении самолета в Алматы

Глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков прооперировал одного пострадавшего в крушении самолета в Казахстане с травмой позвоночника.

«Операция прошла удачно, в два часа ночи закончили, больной утром проснулся, едем других пациентов смотреть», — рассказал он.

Напомним, накануне академик со своей командой выехал в Алматы по просьбе родственников пострадавших и коллег. Утром самолет Bek Air с 93 пассажирами и 5 членами экипажа вылетел из Алматы и сразу пропал с радаров. По последним данным, число погибших при крушении лайнера достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.

Среди пострадавших есть кыргызстанец. Его состояние оценивается как удовлетворительное.