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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Подлога не было. Талант Мамытов опровергает заявление Клары Сооронкуловой

Член госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов опровергает заявление экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, также входящей в состав госкомиссии, о подлоге заключения.

По его словам, госкомиссия приняла единственный вариант заключения. Он был отправлен в Жогорку Кенеш после того, как его подписали все члены.

«Никакого другого заключения нет. Никакие правки в документ после утверждения на заседании госкомиссии не вносились», — сказал Талант Мамытов.

По его словам, вариант, представленный на заседании парламента 12 декабря, является подлинным.

«Депутаты вносили свои предложения, но в проект постановления Жогорку Кенеша, который принят по итогам обсуждения. Это совершенно другой документ», — отметил нардеп.

Ранее другой член комиссии Тынчтык Шайназаров сообщил 24.kg, что это единственный вариант, утвержденный всеми представителями, одобренный и не продиктованный властями.

«Никто не диктовал членам государственной комиссии при составлении заключения. Мы его писали, исходя из объективной оценки происходящего», — подчеркивал он.

Сегодня Клара Сооронкулова заявила, что на заседании Жогорку Кенеша был представлен не тот документ, который подписывали члены госкомиссии.
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