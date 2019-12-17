Правам меньшинств в Кыргызстане следует уделить больше внимания

Кыргызстан может гордиться своей демократией и достижениями по многим направлениям, но необходимо предпринимать меры по обеспечению прав меньшинств, в частности, разработать новое антидискриминационное законодательство. Об этом на пресс-конференции сообщил специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернанд де Варен.

Он отметил, что прибыл в республику по приглашению правительства, по итогам визита составлен предварительный отчет, в котором отражены проблемные вопросы.

В некоторых областях сохраняется дискриминация меньшинств, в том числе непредставленность в политической сфере, общественной жизни, доступ к госслужбе, включая правоохранительные и судебные органы, доступ к образованию и, особенно, на языках меньшинств. Фернанд де Варен

«В республике сокращается количество школ, в которых обучение ведется на языках меньшинств, особенно на узбекском, количество учебных часов родного языка», — отметил Фернанд де Варен.

Он добавил, что необходимо принять дополнительные меры, гарантирующие носителям языка жестов полный доступ к образованию на этом языке, а также эффективный доступ к госуслугам.

По словам Фернанда де Варена, необходимо устранить ряд препятствий, существующих в регистрации религиозных меньшинств. «Они сталкиваются с трудностями и при захоронениях», — отметил он.

Кроме того, Фернанд де Варен отметил, что в медиа отмечаются нетолерантные и даже враждебные речи в отношении меньшинств.

«Но мы ждем статистику по этому вопросу. Это очень сложное направление. Кроме того, необходимо принимать дальнейшие меры по ослаблению межэтнической напряженности, усилению институциональной поддержки и координации, залечить раны, нанесенные межэтническим конфликтом 2010 года», — отметил он.

Спецдокладчик отметил, что окончательный доклад планируют отправить правительству КР в сентябре 2020 года.

«После чего мы надеемся на конструктивный диалог по содержанию, рекомендациям, вариантам решения. В марте 2021 года доклад планируем представить на сессии ООН по правам человека», — сказал он.