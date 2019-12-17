Электронные билеты начнут продавать со следующей недели

Электронные билеты для проезда в общественном транспорте начнут продавать со следующей недели. Об этом 24.kg сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

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По его словам, на этой неделе карты начнут выдавать льготникам и школьникам. Кроме того, партнер мэрии в реализации проекта электронного билетирования ВРС AG (Швейцария) планирует выдать около двух тысяч стандартных карт в пилотном режиме, чтобы проверить систему.

«Они хотят проверить, как будет работать сервер, программное обеспечение», — отметил он.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что с января 2020 года в общественном муниципальном транспорте Бишкека вводят электронное билетирование.