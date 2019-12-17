12:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронные билеты начнут продавать со следующей недели

Электронные билеты для проезда в общественном транспорте начнут продавать со следующей недели. Об этом 24.kg сообщил директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Читайте по теме
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд

По его словам, на этой неделе карты начнут выдавать льготникам и школьникам. Кроме того, партнер мэрии в реализации проекта электронного билетирования ВРС AG (Швейцария) планирует выдать около двух тысяч стандартных карт в пилотном режиме, чтобы проверить систему.

«Они хотят проверить, как будет работать сервер, программное обеспечение», — отметил он.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что с января 2020 года в общественном муниципальном транспорте Бишкека вводят электронное билетирование.
Ссылка:
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Электронное билетирование. Контролировать поездки позволит мобильное приложение
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд
Электронное билетирование. В Бишкеке началась массовая установка валидаторов
Как будет работать электронное билетирование. Мэрия подготовила ролик
Электронное билетирование. Продавать проездные карты в Бишкеке начнут в ноябре
Электронное билетирование. Школьники не обязаны покупать проездную карту
Электронное билетирование. Как получить карту школьника
Электронное билетирование. Как будет выглядеть проездная карта
Электронное билетирование в Бишкеке. На какой стадии проект
Электронное билетирование. Проезд можно будет оплатить банковской картой
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в&nbsp;Бишкеке Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в Бишкеке
В&nbsp;гостях у&nbsp;Санта-Клауса можно побывать в&nbsp;центре Бишкека В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
17 декабря, вторник
12:12
До Нового года 15 дней, а световые гирлянды на площади Ала-Тоо уже перегорели До Нового года 15 дней, а световые гирлянды на площади...
12:03
В Караколе в пожаре погиб мужчина
12:02
«Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
12:01
Декларации о доходах за 2018 год. На что живет руководство Кыргызстана
11:54
Суд признал необоснованным увольнение Алексея Петрушевского