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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаева вышла после шестичасового допроса в МВД

Заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева была вызвана на допрос и отпущена. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что милицией расследуется ряд уголовных дел по фактам массовых беспорядков, захвата заложников и убийства 7-8 августа в селе Кой-Таш.

«В рамках досудебного производства сегодня для проведения следственных мероприятий в качестве свидетеля была вызвана Кундуз Жолдубаева. Она была отпущена. Сообщение о том, что она задержана, не соответствует действительности», — сообщили в МВД.

Информацию о том, что Кундуз Жолдубаева отпущена, подтвердили 24.kg ее сопартийцы.

Напомним, что Кундуз Жолдубаева проходит свидетелем по делу о беспорядках в селе Кой-Таш во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
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