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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву продержали в МВД шесть часов и не допросили

Заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаеву так и не допросили в МВД. Об этом она заявила 24.kg.

По словам Жолдубаевой, ей назначили время допроса одновременно со следственными действиями Равшана Джеенбекова.

«Я приехала к 10.00, оказалось, что в это же время проводятся следственные действия Равшана Джеенбекова. Так как у нас с ним один адвокат, мой допрос не состоялся», — сказала она.

Напомним, что Кундуз Жолдубаева проходит свидетелем по делу о беспорядках в селе Кой-Таш во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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