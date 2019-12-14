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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

И. о. помощника госсекретаря США об исках Матраимовых против СМИ

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прокомментировала в Twitter иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

На официальной странице Бюро по делам Южной и Центральной Азии в соцсетях отмечается, что организация приветствует снятие ареста с банковских счетов 24.kg, «Азаттыка» и Kloop.

«Свободная пресса является неотъемлемой частью демократии, и мы призываем правительство Кыргызстана поддерживать свободу прессы, как указано в Конституции», — цитируют в бюро Элис Уэллс.

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Накануне по ходатайству Матраимовых и по заявлению 24.kg, а также по решению того же судьи арест со счетов снят
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