И. о. помощника госсекретаря США об исках Матраимовых против СМИ

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прокомментировала в Twitter иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

На официальной странице Бюро по делам Южной и Центральной Азии в соцсетях отмечается, что организация приветствует снятие ареста с банковских счетов 24.kg, «Азаттыка» и Kloop.

«Свободная пресса является неотъемлемой частью демократии, и мы призываем правительство Кыргызстана поддерживать свободу прессы, как указано в Конституции», — цитируют в бюро Элис Уэллс.

Мы приветствуем постановление суда о снятии ареста со счетов @Kloopnews @Azattyk_Radiosu https://t.co/2SRUYoo5UG. Свободная пресса является неотъемлемой частью демократии, и мы призываем правительство Кыргызстана поддерживать свободу прессы, как указано в Конституции.-Элис Уэллс https://t.co/pkSlNgrsjW — U.S. Embassy Bishkek (@USEmbassyKG) December 14, 2019

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Накануне по ходатайству Матраимовых и по заявлению 24.kg, а также по решению того же судьи арест со счетов снят.