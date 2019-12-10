00:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 декабря небольшая облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. День уменьшился до 9 часов 6 минут.

Куда сходить

Культура

  • несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт фольклорно-этнографического театра «Ордо Сахна».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • до 12 декабря в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко;
  • до 13 декабря в селе Кок-Жар.

Памятные даты

День защиты прав человека

Десятого декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.

Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными севера и юга Англии.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Максим Аммосов

из интернета
Фото из интернета. Максим Аммосов (в центре)

Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири.

По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии — город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.

Родился драматург Базаркул Сагымбеков

Родился 10 декабря 1924 года в урочище Джер-Уй Иссык-Кульской области. Редактор, кинодраматург.

Автор перевода на кыргызский язык романа Л.Леонова «Русский лес», «Ледовой книги» Ю.Смуула, романа И.С.Тургенева «Ру­дин», рассказов А.Зегерс, романа В.Тевекеляна «Когда разливаются реки».

С 1958 года — старший редактор дубляжа киностудии «Кыргызфильм».

За 20 лет работы на студии перевел 150 советских и зарубежных фильмов, отредак­тировал 700 дублированных и субтитрированных фильмов на кыргызский язык. Он был также редактором дублированных киножурналов «Новости дня», «Наука и техника», «Советская Киргизия», «Сельское хозяйство» и многочисленных очерков.

В 1965 году по сценарию Базаркула Сагымбекова (в соавторстве) поставлен полнометражный художественный фильм «У каждого своя дорога». В 1978 году снят документальный фильм «Народный поэт» — о выдающемся мастере кыргызской литературы Темиркуле Уметалиеве.

Родился профессор Аскар Какеев

Родился 10 декабря 1935 года в селе Кегеты. Доктор философских наук, профессор, академик НАН КР, Лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Специалист по общим проблемам философии и истории философии в Кыргызстане.

В 1992-1993 годах руководил аппаратом президента, был госсекретарем Кыргызской Республики.

В 1993-1998 — министр образования, науки и культуры Кыргызской Республики.

С 1993 года и по настоящее время ведет педагогическую работу. Под его руководством защищены одна докторская и две кандидатские диссертации.

Опубликовано более 100 научных работ, в том числе три монографии.

Родился оператор-постановщик Мурат Алиев

Родился 10 декабря 1948 года в городе Нарыне. Советский, кыргызский кинооператор, постановщик высшей категории киностудии «Кыргызфильм», заслуженный деятель КР.

Участвовал в создании таких фильмов, как «Кок-бору», «Чуждый» (Казахстан), «Курманджан датка», «Глазами призрака» (Азербайджан, Россия, Франция), «Мустафа Шокай» (Россия, Казахстан), «Восхождение на Фудзияму», и других.
Ссылка:
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в&nbsp;суд на&nbsp;журналистов Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в суд на журналистов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! представляет новый тариф для &laquo;умных&raquo; устройств Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
10 декабря, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 декабря, понедельник
23:48
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
23:41
В перестрелке в Бишкеке замешаны члены ОПГ
23:15
Чудеса. Новогоднюю елку включили в аквариуме от живого угря
23:08
Перестрелка в Бишкеке. Трое пострадавших госпитализированы в БНИЦТиО
22:40
В следующем году начнется масштабная реализация проектов ГЧП