В Бишкеке 10 декабря небольшая облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. День уменьшился до 9 часов 6 минут.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на к онцерт фольклорно-этнографического театра «Ордо Сахна». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

Международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

до 12 декабря в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко;

до 13 декабря в селе Кок-Жар.

Памятные даты

День защиты прав человека

Десятого декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.

Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными севера и юга Англии.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Максим Аммосов

Фото из интернета. Максим Аммосов (в центре)

Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири.

По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии — город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.

Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.

В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.

Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.