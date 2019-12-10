В Бишкеке 10 декабря небольшая облачность. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. День уменьшился до 9 часов 6 минут.
Куда сходить
Культура
- несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт фольклорно-этнографического театра «Ордо Сахна».
Спорт
- Международные соревнования по тогуз-коргоолу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- до 12 декабря в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко;
- до 13 декабря в селе Кок-Жар.
Памятные даты
День защиты прав человека
Десятого декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Дата выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.
Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках.
Всемирный день футбола
Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.
Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже 3 тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными севера и юга Англии.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Максим Аммосов
Родился 10 (22) декабря 1897 года в Якутской области. Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление Советской власти в Сибири.
По указанию ЦК ВКП(б) 18 марта 1937-го приехал в столицу Киргизии — город Фрунзе. 22 марта его избрали первым секретарем.
Под непосредственным руководством Аммосова принята Конституция Киргизской ССР.
В июле 1937 года на I съезде КП(б) Киргизии избран первым секретарем Центрального комитета Компартии республики.
Максим Аммосов арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года во Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938-го в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956-го.
Родился драматург Базаркул Сагымбеков
Родился 10 декабря 1924 года в урочище Джер-Уй Иссык-Кульской области. Редактор, кинодраматург.
Автор перевода на кыргызский язык романа Л.Леонова «Русский лес», «Ледовой книги» Ю.Смуула, романа И.С.Тургенева «Рудин», рассказов А.Зегерс, романа В.Тевекеляна «Когда разливаются реки».
С 1958 года — старший редактор дубляжа киностудии «Кыргызфильм».
За 20 лет работы на студии перевел 150 советских и зарубежных фильмов, отредактировал 700 дублированных и субтитрированных фильмов на кыргызский язык. Он был также редактором дублированных киножурналов «Новости дня», «Наука и техника», «Советская Киргизия», «Сельское хозяйство» и многочисленных очерков.
В 1965 году по сценарию Базаркула Сагымбекова (в соавторстве) поставлен полнометражный художественный фильм «У каждого своя дорога». В 1978 году снят документальный фильм «Народный поэт» — о выдающемся мастере кыргызской литературы Темиркуле Уметалиеве.
Родился профессор Аскар Какеев
Родился 10 декабря 1935 года в селе Кегеты. Доктор философских наук, профессор, академик НАН КР, Лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.
Специалист по общим проблемам философии и истории философии в Кыргызстане.
В 1992-1993 годах руководил аппаратом президента, был госсекретарем Кыргызской Республики.
В 1993-1998 — министр образования, науки и культуры Кыргызской Республики.
С 1993 года и по настоящее время ведет педагогическую работу. Под его руководством защищены одна докторская и две кандидатские диссертации.
Опубликовано более 100 научных работ, в том числе три монографии.
Родился оператор-постановщик Мурат Алиев
Родился 10 декабря 1948 года в городе Нарыне. Советский, кыргызский кинооператор, постановщик высшей категории киностудии «Кыргызфильм», заслуженный деятель КР.
Участвовал в создании таких фильмов, как «Кок-бору», «Чуждый» (Казахстан), «Курманджан датка», «Глазами призрака» (Азербайджан, Россия, Франция), «Мустафа Шокай» (Россия, Казахстан), «Восхождение на Фудзияму», и других.