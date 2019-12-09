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Общество
Сюжет: ЧП в армии

ЧП в Сухопутных войсках. Контрактник получил около 48 процентов ожогов тела

Ожоги, полученные военнослужащим Сухопутных войск, были несовместимы с жизнью. Об этом 24.kg сообщили в Ошской межобластной объединенной больнице.

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Уточняется, что военнослужащий получил 46-48 процентов ожогов тела.

«Пациент был переведен в Ошскую областную больницу 6 декабря, до этого он находился в реанимации Алайской территориальной больницы. У него были ожоги передней и задней поверхности тела. Были обожжены спина, лицо, шея, обе ноги и обе руки. Ш.у.А. получил ожог пламенем электродуги. У него также был тяжелый ожоговый шок. Причина смерти — полиорганная недостаточность. В Алайской территориальной больнице пациента осматривали и наши специалисты. Поскольку у Ш.у.А было тяжелое состояние, его не могли транспортировать сразу в областную больницу, перевели после выведения из шока», — сообщили редакции.

Напомним, что 4 декабря в части, расположенной в селе Гульча, военнослужащий контрактной службы возвращался с тактического поля, проходя под высоковольтной линией, получил удар током. У него на спине была радиостанция, которая поймала электрический луч через штыревую антенну. Пострадавший умер в Ошской областной больнице. По итогам совещания за это ЧП от должностей освободили лишь командира 8-й Гвардейской дивизии Бердибека Асанова и командира войсковой части Мелиса Бошкоева.
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