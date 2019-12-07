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Общество

Китай выделит 13 правительственных стипендий для Кыргызстана

КНР выделяет 13 правительственных стипендий для граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, объявлен конкурс на обучение в высших учебных заведениях Китая по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения языковой стажировки. Такая возможность предоставляется в рамках соглашения между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006 года.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:

1
На программы «бакалавр» и «стажировка (китайский язык)»:

 • заявление;

• резюме на русском и английском языках;

• копия паспорта;

• копия аттестата о среднем образовании или справка с места учебы с табелем успеваемости с переводом на английский язык, заверенная нотариально;

• сертификат об уровне знания китайского языка (HSK) (обязательно);

• сертификат об уровне знания английского языка (TOEFL, IELTS) (приветствуется);

• шесть фотографий размером 3×4;

• медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ/СПИД (оригинал + одна копия);

• два рекомендательных письма с места обучения (на английском языке);

• справка о составе семьи;

• анкета (можно скачать на сайте министерства).

2
На программы «магистратура», «докторантура»:

• заявление;

• резюме на русском и английском языках;

• копия паспорта;

• копия диплома о высшем образовании или бакалавра с приложениями либо выписка из зачетной книжки с переводом на английский язык, заверенная нотариально;

• сертификат об уровне знания китайского языка (HSK)(обязательно);

• сертификат об уровне знания английского языка (TOEFL, IELTS) (приветствуется);

• шесть фотографий размером 3×4;

• копии научных публикаций (если имеются);

• медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ/СПИД (оригинал + одна копия);

• два рекомендательных письма с места обучения (на английском языке);

• справка о составе семьи;

• анкета (можно скачать на сайте министерства).

Отбор кандидатов в вузы КНР будет осуществлен независимой комиссией на конкурсной основе. Процесс будет проходить в два тура 9 января 2020 года в здании Академии государственного управления при президенте КР.

По программе «Языковая стажировка» предусмотрено только компьютерное тестирование. Для получения образования по программе «бакалавр» в первом туре будет тестирование, во втором предстоит написать эссе на китайском или английском языках. Для получения образования по программам «магистратура» и «докторантура» в первом туре необходимо написать эссе на китайском или английском языках, а во втором — пройти собеседование.

«Участники конкурсного отбора на момент подачи заявки по программе «языковая стажировка» должны быть старше 18 лет, по программе «бакалавр» — от 18 до 25 лет, по программе «магистр» — до 35 лет, по программе «докторантура» — до 40 лет», — рассказали в Министерстве образования и науки.
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