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Общество

Продлены сроки подачи заявок на обучение в вузах России

Продлены сроки подачи заявок на обучение в вузах России в рамках квоты правительства РФ. Об этом сообщает Россотрудничество.

По его данным, сроки продлены до 25 ноября для стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии и до 15 декабря для остальных стран.

«Желающие принять участие в отборе могут подать заявку на сайте, выбрав направление обучения (специальность) и до шести приоритетных образовательных организаций», — отмечают в организации.

Отбор иностранных граждан проходит в два этапа: первый проводится зарубежными представительствами Россотрудничества, российскими посольствами и загранпредставительствами; второй — российскими образовательными организациями.

Для участия в первом этапе необходимо правильно заполнить анкету, предоставить фото, скан паспорта и документа об образовании (или справку о периоде образования) и направить через информационную систему заполненную анкету в состояние «на проверку».

Телефон горячей линии Россотрудничества по вопросам приема на обучение иностранных граждан по квоте правительства — +79858702127.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212359/
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