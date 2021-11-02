Продлены сроки подачи заявок на обучение в вузах России в рамках квоты правительства РФ. Об этом сообщает Россотрудничество.

По его данным, сроки продлены до 25 ноября для стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии и до 15 декабря для остальных стран.

«Желающие принять участие в отборе могут подать заявку на сайте, выбрав направление обучения (специальность) и до шести приоритетных образовательных организаций», — отмечают в организации.

Отбор иностранных граждан проходит в два этапа: первый проводится зарубежными представительствами Россотрудничества, российскими посольствами и загранпредставительствами; второй — российскими образовательными организациями.

Для участия в первом этапе необходимо правильно заполнить анкету, предоставить фото, скан паспорта и документа об образовании (или справку о периоде образования) и направить через информационную систему заполненную анкету в состояние «на проверку».