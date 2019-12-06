Сбежавшие солдаты Сухопутных войск вернулись в часть

В городе Оше сбежавшие солдаты войсковой части № 36806 Сухопутных войск вернулись на службу. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генеральном штабе.

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Уточняется, что военнослужащие срочной службы сначала вышли на связь с родителями.

«С родителями солдат проведена беседа. По закону, если военнослужащие возвращаются в расположение части в течение пяти суток, их действия подпадают под административную ответственность», — сообщили редакции.

Напомним, 3 декабря из войсковой части сбежали двое солдат. Оба молодых человека были призваны осенью 2019-го. Один из них уже сбегал ранее, но его возвращали в часть.