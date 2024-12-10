Санта-Клауса хотят признать иностранным агентом в России

Российский активист Виталий Бородин направил в Генеральную прокуратуру РФ письмо с предложением признать Санта-Клауса иностранным агентом. Об этом пишет HuffPost.

В своем письме Бородин утверждает, что популяризация этого персонажа в России подрывает традиционные ценности и вытесняет образ отечественного Деда Мороза. Активист считает, что Санта-Клаус активно продвигается в странах, которые он называет «недружественными». Также он выразил обеспокоенность тем, что иностранные компании могут использовать этот символ для влияния на культурные устои РФ через финансирование праздничных мероприятий.

По словам Виталия Бородина, товарные знаки, связанные с образом Санта-Клауса, оцениваются в $1,6 триллиона.

Отметим, Виталий Бородин известен своими заявлениями в правоохранительные органы России против известных публичных личностей, таких как певица Алла Пугачева, актер Данила Козловский и музыкант Семен Слепаков. Эти заявления часто носят политический характер и направлены против деятелей культуры, которых активист считает «угрозой» для государства.