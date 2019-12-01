Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 11 раз

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берутся среднесуточные показатели.

Данные на 1 декабря на 9.30:

Превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 11,42 раза: PM2.5 среднесуточный — 400 мкг/м³, на момент измерения — 179 мкг/м³;

микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 6,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 220 мкг/м³, на момент измерения — 111 мкг/м³;

в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 5,48 раза: PM2.5 среднесуточный — 192 мкг/м³, на момент измерения — 90 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.