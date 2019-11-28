Мэрия Бишкека купила форму и инвентарь для соцработников

Спецодежду, обувь и инвентарь приобрела мэрия Бишкека для работников районных управлений социального развития. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, всего в Бишкеке 84 соцработника, которые ухаживают на дому за 682 одинокими пенсионерами и горожанами с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в постоянном уходе.

«Сотрудники привозят им продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Некоторым подопечным доставляем на дом горячее одноразовое питание из расчета шесть дней в неделю. Оформляем жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг, при необходимости вызываем врача», — отметили в мэрии.

Воспользоваться соцуслугой могут одинокие пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в постоянном уходе при наличии постоянной городской прописки в столице, или семьи, состоящие из пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо представить следующие документы:

— справку с места жительства о составе семьи;

— копию паспорта, пенсионного удостоверения, для лиц с ограниченными возможностями здоровья — справку медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Вопросы о предоставлении социальных услуг можно задать руководителям управлений соцразвития: Октябрьский район — Рейна Султанмуратова, адрес: улица Байтика Баатыра, 17, телефоны: 0772670917, 0312510263;

Первомайский район — Арсен Абдылдаев, адрес: проспект Жибек Жолу, 495б, телефоны: 0700446546, 0312670433;

Ленинский район — Ажара Мамбетсеитова, адрес: улица Интергельпо, 11, телефоны: 0559997441, 0312653746;

Свердловский район — Жамиля Джунусалиева, адрес: проспект Чуй, 28, телефоны: 0704570513, 0312530368.

Кроме того, можно обратиться в управление социального развития мэрии Бишкека: