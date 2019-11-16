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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Соцфонд подтвердил: организация Евгении Строковой отчислений не делала

Депутат парламента Евгения Строкова рассказала 24.kg, что получила от Социального фонда документы, подтверждающие, что никаких отчислений из ее организации, о которой писало финансовое издание Economist.kg, не поступало, и сам фонд «Новое время» не числится как работающий объект.

По ее словам, у нее также имеется и справка из банка, свидетельствующая, что счет фонда «Новое время» закрыт и на нем никогда не было $2 миллионов. «У нас есть и справка с ГНС, что у фонда нет оборотных средств», — отметила Евгения Строкова.

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Однако в Economist.kg она эти бумаги до сих пор не представила. «Они мне дали ссылку на сайт, где взяли информацию об этом фонде, учредителем которого я когда-то являлась. Но сам сайт платный. Поэтому я не стала заходить на него и проверять. И вообще, почему я должна что-то там опровергать. У меня все данные из государственных ведомств», — уточнила нардеп.

Она добавила, что судиться со СМИ она не будет.

Финансовое издание Economist.kg провело расследование и выяснило, что у депутата парламента Евгении Строковой есть фонд с иностранным участием и оборотным капиталом в $2 миллиона. Она является его учредителем. Сама парламентарий призналась, что, действительно, она учредитель, но без права подписи, и никакого отношения к этим деньгам не имеет. Даже об их существовании якобы не подозревала.
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