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Общество

Российские летчики с авиабазы «Кант» провели учения в горах Кыргызстана

Летный состав авиабазы «Кант» провел стратегические учения в горах Кыргызстана на вертолетах Ми-8. На официальной странице базы в социальной сети Facebook выложили видео.

Отмечается, что на полигоне «Эдельвейс», располагающемся в безлюдной горной местности Кыргызстана, экипажи транспортно-боевых вертолетов произвели ракетный удар по позициям условного противника.

«После вылета в предполагаемый район сосредоточения сил противника, летчики авиабазы произвели поиск, а затем поразили мишени неуправляемыми ракетами класса «воздух-поверхность». После успешного уничтожения целей, по плану пилотам необходимо было в скором порядке найти место, пригодное для посадки, а затем произвести высадку воздушного десанта», — отметили в военном подразделении.

Всего в учениях участвовало около 30 человек и два вертолета Ми-8. Все учения военнослужащих авиабазы проходят только после полного согласования с военными ведомствами Кыргызстана.
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