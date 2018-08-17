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Общество

В Кыргызстане предлагают создать специализированный фонд возмещения потерпевшим

В Кыргызстане предлагают создать специализированный фонд возмещения потерпевшим. Проект закона на общественное обсуждение вынесло Министерство внутренних дел.

В справке-обосновании отмечается, что документ определяет правовые и организационные основы, направленные на обеспечение возмещения ущерба.

Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено право потерпевшего получать за счет государства компенсацию ущерба, если он не возмещен осужденным, поскольку при совершении преступления и причинении вреда потерпевшему есть вина не только преступника, но и самого государства, которое не обеспечило для граждан безопасность.

В ведомстве отмечают, что в большинстве зарубежных стран созданы государственные фонды, которые компенсируют вред, причиненный жизни и здоровью граждан. В Кыргызстане также необходимо создать подобную систему.

Предполагается, что формироваться фонд будет за счет республиканского бюджета и находиться при Минфине. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда потерпевшему планируют определять по оконченным уголовным делам и по решению суда.

Выплачивать компенсации предлагается только потерпевшим от насильственных преступлений.

 
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