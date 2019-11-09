Взрыв точки быстрого питания. Двоих пострадавших выписали из больницы

Двоих пострадавших в результате взрыва точки быстрого питания перевели на амбулаторное лечение. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО.

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Еще двоих человек перевели из реанимации в обычную палату.

«Состояние двоих больных оценивается как стабильно тяжелое, у одного — средней тяжести. У 26-летнего парня 30 процентов ожога тела. Вторая пациентка получила 25 процентов ожогов тела. В отделении токсикологии с отравлением продуктами горения и одним процентом ожога тела госпитализирована девушка. Состояние остальных удовлетворительное», — сообщили в БНИЦТиО.

В Бишкеке 8 ноября взорвалась точка быстрого питания. В результате пожара погибла одна сотрудница кафе и пострадали 13 человек.