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Общество

В Бишкеке построят еще два парка. В мэрии показали, как они будут выглядеть

Еще два парка появятся в южной части столицы. Об этом сообщает мэрия Бишкека. Начальник МП «Бишкекглавархитектура» Асхат Тулебердиев презентовал на совещании их проекты.

Один парк будет построен на Южной магистрали — это вторая часть парка «Ынтымак». Он был открыт президентом Сооронбаем Жээнбековым накануне Дня независимости.

Второй — парк Здоровья. Он появится на месте ныне существующего парка Любви, который также находится рядом с «Ынтымаком».
Как отметили в пресс-службе мэрии Бишкека, Азиз Суракматов поручил вице-мэру по вопросам ЖКХ Мирлану Амантурову и городским службам, задействованным в строительстве новых парков, еще раз проверить сметы и оптимизировать стоимость строительства новых общественных пространств.

«Перед муниципалитетом стоит задача воплотить проекты парков один в один, так как они были созданы с учетом мировых стандартов, а также мнений и пожеланий горожан», — отметил он.

 
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