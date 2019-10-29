В Бишкеке построят еще два парка. В мэрии показали, как они будут выглядеть

Еще два парка появятся в южной части столицы. Об этом сообщает мэрия Бишкека. Начальник МП «Бишкекглавархитектура» Асхат Тулебердиев презентовал на совещании их проекты.
Один парк будет построен на Южной магистрали — это вторая часть парка «Ынтымак». Он был открыт президентом Сооронбаем Жээнбековым накануне Дня независимости.
«Перед муниципалитетом стоит задача воплотить проекты парков один в один, так как они были созданы с учетом мировых стандартов, а также мнений и пожеланий горожан», — отметил он.