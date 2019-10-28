В парке имени Тулебердиева устанавливают освещение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, специалисты Бишкексвета монтируют 170 современных светодиодных светильников.

«Впервые опоры и бетонные основания изготовлены на муниципальном заводе при МП «Бишкексвет», они будут эксклюзивными и выполненными в военном стиле. Новый парк будет отличаться оригинальной архитектурно-художественной подсветкой», — отметили в мэрии.

Кроме того, сотрудники муниципальных служб установили декоративную арку у главного входа в парк.

«Конструкция напоминает символический дзот, как память о героическом поступке Чолпонбая Тулебердиева», — отметили в мэрии.

Чолпонбай Тулебердиев — Герой Советского Союза. Один из предшественников Александра Матросова. 6 августа 1942 года закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

Территория парка составляет 11 гектаров. Для автовладельцев построят парковку на 120 машин, для прогулок горожан проложат тротуары и установят около 150 скамеек. Вокруг парка планируется построить велодорожку протяженностью в 1 тысячу 660 метров, для любителей активного отдыха появится первый городской скейтдром.

Строительные работы планируют завершить уже к концу ноября.