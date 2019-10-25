Приемным родителям в Кыргызстане планируют повысить зарплату

Приемным родителям в Кыргызстане планируют повысить оплату за оказываемые услуги. Об этом сегодня журналистам сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По данным представителей ведомства, сейчас в 25 фостерных семьях воспитывают 46 детей. Зарплата приемных родителей составляет 6 тысяч сомов, такие же расходы ежемесячно несет государство на каждого ребенка. Расходы на детей планируют довести до двух прожиточных минимумов, зарплату родителей — повысить до 8-9 тысяч сомов.

Проект постановления находится на обсуждении.

В фостерных семьях временно размещают детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.