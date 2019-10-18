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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Конституционная палата назначила слушания по обращению юристов Атамбаева

Конституционная палата назначила слушания по обращению юристов бывшего президента Алмазбека Атамбаева на 23 октября. Об этом сообщила КП КР.

Адвокаты, представляющие интересы Атамбаева, обратились с заявлением о признании статьи 2 Закона «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019 года неконституционной и противоречащей части 5 статьи 6 Конституции.

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В дополнительном ходатайстве юристы отметили, что закон, устанавливающий процедуру снятия неприкосновенности с экс-президента, не должен иметь обратной силы. Однако пункт Основного закона, согласно которому у экс-президента неприкосновенности нет, ввели задним числом — с 23 октября 2007-го. «Тем самым для экс-президента возникли новые обязанности, в частности, являться по вызову к следователю и в суд, давать показания, что может стать причиной возникновения ответственности, которой при прежнем законе у него и не возникло бы», — говорится в ходатайстве.

Адвокаты также приводят решение Конституционной палаты от 3 октября 2018 года, в котором говорится следующее: «В условиях демократического государства, имеющего свойство легитимной смены власти путем выборов, а также учитывая ограничение... в виде запрета на избрание одного и того же лица президентом дважды, правовой иммунитет экс-президента является важнейшим правостимулирующим средством, побуждающим положительную мотивацию к соответствующему поведению, способному обеспечить эффективное и независимое от внешних факторов выполнение возложенных на него функций во время исполнения обязанностей, и имеет ретроспективное значение».

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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