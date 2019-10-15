Выборы-2020. В Минфине рассказали, сколько на самом деле потратят денег

В Министерстве финансов Кыргызстана уточнили данные о планируемых расходах на проведение парламентских выборов в следующем году. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

Сегодня на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша заместитель министра финансов Алмаз Азимов заявил, что на парламентские и местные выборы в 137 айыльных округах в 2020-м из бюджета планируют выделить 1,2 миллиарда сомов. В Минфине заявили, что сумма несколько меньше.

Так, на частичную замену и закупку нового биометрического оборудования с учетом оплаты труда задействованных в работе с ним операторов, его транспортировку в территориальные и участковые избирательные комиссии выделят 197,9 миллиона сомов.

На выборы депутатов Жогорку Кенеша потратят 560,4 миллиона сомов.

Выборы депутатов в 31 местном кенеше в марте — мае следующего года обойдутся казне в 60,5 миллиона сомов, выборы в 389 кенешах в декабре — в 386,1 миллиона. На расходы по реализации стратегии совершенствования законодательства о выборах и некоторых законов заложили 9,4 миллиона сомов.

«По закону выборы депутатов местных кенешей, срок полномочий которых истекает в декабре 2020-го, переносят на апрель 2021 года. Поэтому в бюджете Центризбиркома на 2020-й расходы на выборы уменьшили на 386,1 миллиона сомов — до 828,2 миллиона», — подчеркнули в Минфине.

На выборы Жогорку Кенеша в 2015 году потратили 944,5 миллиона сомов, на выборы президента в 2017-м — 724,7 миллиона.

Рост расходов на выборы в 2015 году связан с тратами на мероприятия по разработке и применению биометрической базы данных граждан Кыргызстана.