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Общество

Павильон Кыргызстана на ЭКСПО в Китае получил серебряную медаль

Национальный павильон Кыргызстана на выставке ЭКСПО-2019 получил специальный приз — серебряную медаль. Об этом 11 октября сообщили в посольстве Кыргызстана в Китае.

По его данным, накануне в Пекине (Китай) состоялась официальная церемония вручения наград Международной садоводческой выставки ЭКСПО-2019. По итогам работы международной комиссии, которая состояла из 11 представителей различных стран мира, и на основании решения оргкомитета ЭКСПО Национальный павильон Кыргызстана получил награду.

Отмечается, что в выставке приняли участие 110 стран и международных организаций. В течение 162 дней проведены более 100 национальных дней и свыше 3 тысяч культурных мероприятий. В августе кыргызский павильон организовал Национальный день, приуроченный к 28-й годовщине независимости Кыргызстана.

«ЭКСПО-2019 посетили около 10 миллионов китайских и иностранных гостей. После посещения национального павильона и знакомства с кыргызской агропродукцией в Кыргызстане побывали представители нескольких торговых компаний Китая, которые заключили контракты с отечественными производителями», — говорится в сообщении.
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