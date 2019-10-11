Бишкекскому дому малютки 100 лет

Бишкекский дом малютки (Специализированный центр реабилитации детей и семьи) отметил вековой юбилей. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в рамках празднования официально открыли новое отделение раннего вмешательства и реабилитации.

«Отделение осуществляет реализацию индивидуальных программ раннего вмешательства и медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической коррекции, а также дневного ухода для детей с ограниченными возможностями в возрасте от рождения до шести лет», — отметили в ведомстве.