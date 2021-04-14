Найденный в одном из дворов Бишкека двухлетний малыш чувствует себя хорошо

Двухлетний мальчик, которого нашли во дворе одного из домов в 3-м микрорайоне Бишкека, чувствует себя хорошо. Об этом 24.kg сообщила директор Бишкекского специализированного центра реабилитации детей и семьи (дом малютки) Чолпон Арыкпаева.

По ее словам, сейчас ребенок находится в изоляторе. «Это обычная процедура. Всех поступающих к нам детей сначала оформляют в изолятор, где они 14 дней находятся под наблюдением. Соматически ребенок здоров», — отметила Чолпон Арыкпаева.

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Она добавила, что дальнейшая судьба мальчика будет решаться управлением соцзащиты. «Мама к нам приходила тоже, но у нее нет необходимых документов», — сказала директор дома малютки.

Она пояснила, что документов у женщины не было и когда она обращалась к ним. «Как мы могли взять ребенка? Мы госучреждение, есть определенный порядок. Мы ей объяснили, что нужно сделать, чтобы оформить к нам малыша», — заключила Чолпон Арыкпаева.