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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Допрос Кундуз Жолдубаевой не состоялся

Допрос зампредседателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой не состоялся. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Замир Жоошев.

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По словам юриста, сегодня его подзащитная пришла на допрос, однако, прождав следователя полтора часа, ушла.

«Они не знали, что делать. Нам сказали подождать. Мы прождали больше часа и ушли, поскольку были другие запланированные дела. Стоит отметить, что вчера после очной ставки с Алгой Кылычевым мы тоже ждали следователей долгое время», — сказал Замир Жоошев.

Адвокат сообщил, что его подзащитную также вызвали на допрос на завтра, 11 октября, к 10.00. «Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что все участники дела равны. То есть я, как представитель адвокатуры, занимаю такое же положение в системе правосудия, как и следователь, прокурор или судья. Но следователи это не учитывают», — отметил Замир Жоошев.

Напомним, Жолдубаева проходит свидетелем по делу о беспорядках в селе Кой-Таш во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Накануне адвокат заявлял, что ее могут задержать и вручить уведомление о подозрении в совершении преступления.
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