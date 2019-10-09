Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву пока не задержали

Заместитель председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева вышла с допроса из следственной службы МВД. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Замир Жоошев.

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По его словам, ее вновь пригласили на допрос в МВД на завтра, 10 октября, к 14.00.

«Пока она проходит в качестве свидетеля. Есть предпосылки, что завтра ее уведомят о подозрении в совершении преступления и задержат на основании показаний Алги Кылычева. Последний дает против нее показания по делу о событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш. Моя подзащитная дала подписку о неразглашении. Ее допрашивали три часа», — сказал Замир Жоошев.

Напомним, Жолдубаева проходит свидетелем по делу о беспорядках в селе Кой-Таш во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.