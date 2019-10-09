Дело Атамбаева. Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в следственную службу

Заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщила сама Жолдубаева.

По ее словам, сегодня к ней пришли сотрудники милиции, которые вручили повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля к 12.00.

«Однако милиционеры требуют, чтобы я проехала с ними на допрос прямо сейчас. Когда я сказала, что приеду в указанное время, сотрудники СКМ заявили, что следователь требует моего приезда. В итоге мы с адвокатом решили, что пойдем на допрос к указанному времени», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, Жолдубаева проходит свидетелем по делу о беспорядках в селе Кой-Таш во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.