За два дня в сервисе Carcheck сделано 118 тысяч запросов

Статистика сервиса Carcheck — более 118 тысяч запросов, активными пользователями оказались женщины. Об этом сообщили в госпредприятии «Инфоком».

По его данным, большинство запросов отправляется напрямую через портал Госрегистрационной службы — 115 тысяч 647 запросов. Остальные поступают через мобильные приложения сотовых операторов.

В среднем в час на портале проверяют данные о машинах 400 человек.

При этом статистика «Инфокома» показывает, что 69 процентов запросов отправляют женщины, и лишь 31 процент — мужчины.

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Напомним, что на портале электронных услуг Государственной регистрационной службы 2 октября заработал новый сервис Carcheck. Сервис позволяет получить актуальную информацию об автомобиле. Сведения о транспортных средствах в сервисе формируются из базы данных систем «Безопасный город» и «Регистр транспортных средств».

При этом почти сразу после запуска сервиса пользователи стали жаловаться на то, что зайти на портал ГРС практически невозможно. В ведомстве признают проблему и связывают ее именно с большим количеством желающих воспользоваться Carcheck.