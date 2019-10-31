Carcheck. В Кыргызстане ездит авто с рулем посередине

Согласно сервису Carcheck, в Кыргызстане ездит Toyota Corolla с рулем посередине. Машину обнаружил читатель 24.kg.

«Это у них юмор такой или уровень образования?» — удивился он.

Напомним, с октября на портале электронных услуг Государственной регистрационной службы заработал новый сервис Carcheck. Одним из преимуществ данной услуги является возможность проверки сведений перед покупкой транспортного средства.

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