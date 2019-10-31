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Агент 024

Carcheck. В Кыргызстане ездит авто с рулем посередине

Согласно сервису Carcheck, в Кыргызстане ездит Toyota Corolla с рулем посередине. Машину обнаружил читатель 24.kg.

«Это у них юмор такой или уровень образования?» — удивился он.

Напомним, с октября на портале электронных услуг Государственной регистрационной службы заработал новый сервис Carcheck. Одним из преимуществ данной услуги является возможность проверки сведений перед покупкой транспортного средства.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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