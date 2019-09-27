Бишкеку не хватает комплексной программы по экологической безопасности. Об этом на Бишкекском экологическом форуме сообщил эксперт Центра политико-правовых исследований Талант Нарбаев.

«Последние годы экологическая ситуация в столице ухудшается, а комплексной программы по экологической безопасности нет», — сказал он.

Эксперт добавил, что многие акции различных организаций не имеют постоянного характера, поэтому не могут привести к кардинальным изменениям.

«Неправительственным организациям, госорганам необходимо объединиться, чтобы выработать совместные и эффективные подходы по решению экологических проблем, создать рабочую группу», — отметил Талант Нарбаев.