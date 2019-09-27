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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (257)

Бишкеку не хватает комплексной программы по экологической безопасности

Бишкеку не хватает комплексной программы по экологической безопасности. Об этом на Бишкекском экологическом форуме сообщил эксперт Центра политико-правовых исследований Талант Нарбаев.

«Последние годы экологическая ситуация в столице ухудшается, а комплексной программы по экологической безопасности нет»,  сказал он.

Эксперт добавил, что многие акции различных организаций не имеют постоянного характера, поэтому не могут привести к кардинальным изменениям. 

«Неправительственным организациям, госорганам необходимо объединиться, чтобы выработать совместные и эффективные подходы по решению экологических проблем, создать рабочую группу»,  отметил Талант Нарбаев.
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