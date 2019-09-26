Дело Атамбаева. Фариду Ниязову разрешили свидание с супругой

Экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову, содержащемуся под стражей в Бишкекском СИЗО-1, разрешили свидание с супругой. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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По ее данным, разрешение выдала следственная служба МВД. По закону арестованные имеют право на короткие свидания с близкими.

Заявление супруги Фарида Ниязова следователь МВД рассматривал месяц. Уточняется, что подследственный вынужден был обратиться к омбудсмену страны Токону Мамытову с вопросом, почему ему не дают встретиться с женой. В целом Фарид Ниязов не жалуется ни на условия содержания, ни на сокамерников.

Напомним, Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.