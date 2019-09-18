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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (217)

С кем делит камеру в СИЗО-1 Фарид Ниязов, рассказали в ГСИН

В ГСИН 24.kg рассказали, с кем делит камеру в СИЗО-1 экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

По данным ведомства, камера рассчитана на 12 мест, но занимают ее шесть-семь человек. Все ранее несудимые, проходящие фигурантами по экономическим статьям. 

Среди «соседей» Фарида Ниязова нет подозреваемых в убийстве, изнасиловании или разбое.

В ГСИН также добавили, что адвокат может беспрепятственно навещать своего подзащитного. Что касается супруги Фарида Ниязова, которая подала прошение о свидании еще в начале месяца, то сотрудникам ведомства неизвестно, было ли оно рассмотрено. Пока разрешения от следователя МВД не поступало. 

Ранее омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов навестил Фарида Ниязова, и тот пожаловался, что не решается вопрос организации свидания с близкими. 

Напомним, что Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников — сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа» во время событий в Кой-Таше 7-8 августа.
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