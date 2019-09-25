Срок действия временных водительских удостоверений продлен

Срок действия временных водительских удостоверений, выданных с 10 июня по 1 октября 2019 года, продлен до конца декабря. Об этом сообщила Государственная регистрационная служба.

По информации, срок продлевается автоматически, от владельцев таких водительских удостоверений не требуется специальных действий.

ГРС определилась с поставщиком бланков. Водительские удостоверения нового образца начнут выдавать с середины ноября 2019 года.

«Новый образец водительских удостоверений будет представлен с улучшенным дизайном, будет отличаться высоким качеством самого материала, персональные данные и фотография в отличие от ныне действующих образцов будут наноситься на лазерном принтере, что не допускает выгорания фотографии и текста на протяжении всего срока действия, то есть 10 лет. В общей сложности бланк имеет более 20 защитных элементов», — сообщает ГРС.

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Отмечается, новые водительские права будут стоить дешевле.

«Закупочная цена бланков по сравнению с предыдущей снижена почти в 9 раз и определена в размере 100 сомов 86 тыйынов. Напоминаем, что по условиям предыдущего контракта бланки водительских удостоверений на протяжении последних восьми лет закупались по 12 евро (по среднерыночному курсу — 920 сомов). Таким образом, снижение закупочной стоимости бланков водительских удостоверений с 12 евро до 100 сомов позволит существенно снизить для граждан конечную стоимость получения водительских удостоверений», — заявили в ГРС.