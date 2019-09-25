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Общество

Адвокат: У следствия нет никаких доказательств о преступлении Курсана Асанова

Адвокат экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Икрамидин Айткулов рассказал 24.kg, почему считает, что на его подзащитного просто переводят стрелки.

 

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По его словам, в материалах дела нет доказательств состава преступления.

«Сейчас Военная прокуратура к тому же заявляет, что сын Курсана Асанова сбежал в Узбекистан. Это абсолютно безосновательное обвинение. Мухаммед-Али не находился под следствием, и ему не было предъявлено обвинение на тот момент. Он действительно выехал в Узбекистан, потому что учится там», — сказал Икрамидин Айткулов.

Адвокат рассказал, что написал заявление по факту беспорядков в Кой-Таше еще 7 августа, чтобы следствие выяснило: каким образом может его подзащитный Курсан Асанов предать интересы милиции, если он прибыл в село поздно ночью и вел переговоры об освобождении заложников.

Однако в ЕРПП это заявление не зарегистрировали, уточнил Икрамидин Айткулов. 

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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