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Общество

Назаркул Ишекеев: Ошибками в языке мы показываем уровень культуры нации

Фото из интернета. Председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Назаркул Ишекеев

Что мешает развитию государственного языка? Какая судьба ожидает чиновников, не сдавших обязательный экзамен «Кыргызтест»? Об этом и о том, что может измениться в кыргызском языке с переходом на латиницу, 24.kg рассказал председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Назаркул Ишекеев.

— Как вы оцените сегодняшнюю роль госязыка в общественно-политической жизни?

— Статус госязыка с каждым днем повышается. Образно говоря, кыргызский язык когда-то не мог войти в «Белый дом», а теперь широко используется на государственных мероприятиях, в общественной жизни, образовании, культуре, науке и многих других сферах.

— С чем это связано?

— Я считаю, что самое главное — граждане нашей страны начали искать свою национальную идентичность. Создана необходимость использования кыргызского языка. Например, начиная с 2021-го у выпускников школ должен быть сертификат В1 для поступления в вузы республики. В этом году в ОРТ вводят кыргызский язык для учеников независимо от формы обучения.

Выпускники университета должны знать кыргызский язык на уровне В2.

С 2019-го государственные и муниципальные служащие в обязательном порядке сдают экзамен «Кыргызтест». Сейчас им достаточно владеть на уровне А2, в 2020 году — В1, в 2021-м — В2.

Вначале будет возможность пересдачи через три месяца, но потом предложат рассмотреть соответствие чиновников занимаемым должностям.

Назаркул Ишекеев
Кроме того, недавно вступил в силу закон, по которому депутаты местных кенешей обязаны владеть кыргызским на уровне В2, иначе ЦИК не будет регистрировать их кандидатуры для участия в выборах.

— Какой процент документации ведется на кыргызском языке в государственных органах?

— Это очень больной вопрос. Многие государственные органы, несмотря на наши советы и предложения, до сих пор работают только на официальном языке.

В общем только 40-42 процента государственных документов ведут на кыргызском.

Мы провели мониторинг госкомитетов и агентств. Например, в Финразведке входящие и исходящие документы на 0,7 процента на кыргызском, а внутренняя документация 100 процентов на официальном.

В Финнадзоре тоже внутренняя документация 100 процентов на русском, 15 процентов входящих и исходящих писем на госязыке. В ГСБЭП 0,6 процента писем на государственном, остальное на официальном. Внутренняя документация полностью на русском.

Могу отметить Государственную службу судебной-медицинской экспертизы. В ней всю работу ведут на двух языках. У ГПС тоже хорошие показатели — 97,2 процента внутренней документации на государственном языке, хотя корреспонденция на уровне 13,2 процента.

— На официальных мероприятиях, которые проводятся на кыргызском языке, в документах на государственном очень грубые ошибки...

— Это показатель культуры нации. К сожалению, у нас упал уровень образования. Печально, что грамотность не считается основным критерием профессиональности, образованности и воспитанности человека.

— У нас есть закон, по которому рекламу и объявления должны писать на госязыке, однако смысл части из них непонятен даже кыргызам. Какие меры принимает нацкомиссия?

— Раньше только антимонопольное агентство контролировало рекламу и баннеры, теперь местные органы тоже могут штрафовать.

В мэрии Бишкека пять лет назад упразднили специальный департамент, сейчас создают отдел. Надеюсь, вместе сможем навести порядок.

А так у нас нет полномочий убрать рекламу с ошибками и неправильным переводом.

У нас один сотрудник следит за наружной рекламой в столице. На основании его замечаний мы можем обратиться в типографии, компании и местные органы власти с просьбой исправить.

Назаркул Ишекеев
— Есть мнение, что развитию госязыка мешает официальный статус русского...

— Язык — это одно из чудесных явлений природы. В природе не бывает ничего лишнего, все — и флора, и фауна — живет в гармонии. Поэтому не надо одно ставить против другого. Тем более мы живем в эпоху глобализации. Сейчас мало знать два-три языка. Мы должны воспитать молодежь, владеющую несколькими языками.

— Многие считают, что методика преподавания кыргызского языка в школах очень трудная. Те, кто хочет самостоятельно выучить язык, не могут найти хорошую методику и учебники. В то же время некоторые иностранцы успевают за год выучить язык. С чем это связано?

— Для изучения кыргызского языка созданы все условия. Например, на сайте нацкомиссии более 40 видеоуроков. Здесь можно найти словари, книги и мобильные приложения для детей и взрослых.

В городе есть языковые центры, а в школах в последние годы внедряется хорошая методика, соответствующая международным стандартам изучения языка.

— Нацкомиссия следит за качеством изучения кыргызского языка в школах?

— Мы проводим мониторинг во всех сферах. В рамках полномочий стараемся увеличить часы и улучшить качество преподавания. Например, после нашего анализа в вузах вернули 8-часовое обучение госязыку. В русскоязычных школах добавили еще один час, теперь кыргызский четыра раза в неделю.

— В дискуссии о переходе на латиницу президент пока поставил точку, но ясно, что вопрос будут поднимать в будущем. Что думаете об этом вы?

— Сейчас нет необходимости менять алфавит. С нынешним нас связывает вековая культура. Должны мы думать и о судьбе наших мигрантов.

Вообще, к теме надо подходить с позиции специалиста. Не понимаю, когда люди из других сфер начинают рассуждать. У нас есть институт языка и литературы имени Чингиза Айтматова при Академии наук, пусть ученые выскажут свое мнение.

Я ознакомился с предложенным латинским алфавитом, составленным для кыргызского языка. Это копия турецкого. Мы не должны у кого-то что-то копировать. Каждый язык уникален.

Назаркул Ишекеев
Наш уважаемый академик Кусеин Карасаев говорил: «Изменение одной буквы кыргызского алфавита может привести к неграмотности всего народа».
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