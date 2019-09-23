Назаркул Ишекеев: Ошибками в языке мы показываем уровень культуры нации

Что мешает развитию государственного языка? Какая судьба ожидает чиновников, не сдавших обязательный экзамен «Кыргызтест»? Об этом и о том, что может измениться в кыргызском языке с переходом на латиницу, 24.kg рассказал председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Назаркул Ишекеев.

— Как вы оцените сегодняшнюю роль госязыка в общественно-политической жизни?

— Статус госязыка с каждым днем повышается. Образно говоря, кыргызский язык когда-то не мог войти в «Белый дом», а теперь широко используется на государственных мероприятиях, в общественной жизни, образовании, культуре, науке и многих других сферах.

— С чем это связано?

— Я считаю, что самое главное — граждане нашей страны начали искать свою национальную идентичность. Создана необходимость использования кыргызского языка. Например, начиная с 2021-го у выпускников школ должен быть сертификат В1 для поступления в вузы республики. В этом году в ОРТ вводят кыргызский язык для учеников независимо от формы обучения.

Выпускники университета должны знать кыргызский язык на уровне В2.

С 2019-го государственные и муниципальные служащие в обязательном порядке сдают экзамен «Кыргызтест». Сейчас им достаточно владеть на уровне А2, в 2020 году — В1, в 2021-м — В2.

Вначале будет возможность пересдачи через три месяца, но потом предложат рассмотреть соответствие чиновников занимаемым должностям. Назаркул Ишекеев

Кроме того, недавно вступил в силу закон, по которому депутаты местных кенешей обязаны владеть кыргызским на уровне В2, иначе ЦИК не будет регистрировать их кандидатуры для участия в выборах.

— Какой процент документации ведется на кыргызском языке в государственных органах?

— Это очень больной вопрос. Многие государственные органы, несмотря на наши советы и предложения, до сих пор работают только на официальном языке.

В общем только 40-42 процента государственных документов ведут на кыргызском.

Мы провели мониторинг госкомитетов и агентств. Например, в Финразведке входящие и исходящие документы на 0,7 процента на кыргызском, а внутренняя документация 100 процентов на официальном.

В Финнадзоре тоже внутренняя документация 100 процентов на русском, 15 процентов входящих и исходящих писем на госязыке. В ГСБЭП 0,6 процента писем на государственном, остальное на официальном. Внутренняя документация полностью на русском.

Могу отметить Государственную службу судебной-медицинской экспертизы. В ней всю работу ведут на двух языках. У ГПС тоже хорошие показатели — 97,2 процента внутренней документации на государственном языке, хотя корреспонденция на уровне 13,2 процента.

— На официальных мероприятиях, которые проводятся на кыргызском языке, в документах на государственном очень грубые ошибки...

— Это показатель культуры нации. К сожалению, у нас упал уровень образования. Печально, что грамотность не считается основным критерием профессиональности, образованности и воспитанности человека.

— У нас есть закон, по которому рекламу и объявления должны писать на госязыке, однако смысл части из них непонятен даже кыргызам. Какие меры принимает нацкомиссия?

— Раньше только антимонопольное агентство контролировало рекламу и баннеры, теперь местные органы тоже могут штрафовать.

В мэрии Бишкека пять лет назад упразднили специальный департамент, сейчас создают отдел. Надеюсь, вместе сможем навести порядок.

А так у нас нет полномочий убрать рекламу с ошибками и неправильным переводом.

У нас один сотрудник следит за наружной рекламой в столице. На основании его замечаний мы можем обратиться в типографии, компании и местные органы власти с просьбой исправить. Назаркул Ишекеев

— Язык — это одно из чудесных явлений природы. В природе не бывает ничего лишнего, все — и флора, и фауна — живет в гармонии. Поэтому не надо одно ставить против другого. Тем более мы живем в эпоху глобализации. Сейчас мало знать два-три языка. Мы должны воспитать молодежь, владеющую несколькими языками.

— Многие считают, что методика преподавания кыргызского языка в школах очень трудная. Те, кто хочет самостоятельно выучить язык, не могут найти хорошую методику и учебники. В то же время некоторые иностранцы успевают за год выучить язык. С чем это связано?

— Для изучения кыргызского языка созданы все условия. Например, на сайте нацкомиссии более 40 видеоуроков. Здесь можно найти словари, книги и мобильные приложения для детей и взрослых.

В городе есть языковые центры, а в школах в последние годы внедряется хорошая методика, соответствующая международным стандартам изучения языка.

— Нацкомиссия следит за качеством изучения кыргызского языка в школах?

— Мы проводим мониторинг во всех сферах. В рамках полномочий стараемся увеличить часы и улучшить качество преподавания. Например, после нашего анализа в вузах вернули 8-часовое обучение госязыку. В русскоязычных школах добавили еще один час, теперь кыргызский четыра раза в неделю.

— В дискуссии о переходе на латиницу президент пока поставил точку, но ясно, что вопрос будут поднимать в будущем. Что думаете об этом вы?

— Сейчас нет необходимости менять алфавит. С нынешним нас связывает вековая культура. Должны мы думать и о судьбе наших мигрантов.

Вообще, к теме надо подходить с позиции специалиста. Не понимаю, когда люди из других сфер начинают рассуждать. У нас есть институт языка и литературы имени Чингиза Айтматова при Академии наук, пусть ученые выскажут свое мнение.

Я ознакомился с предложенным латинским алфавитом, составленным для кыргызского языка. Это копия турецкого. Мы не должны у кого-то что-то копировать. Каждый язык уникален. Назаркул Ишекеев

Наш уважаемый академик Кусеин Карасаев говорил: «Изменение одной буквы кыргызского алфавита может привести к неграмотности всего народа».