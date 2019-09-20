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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (132)

Онколог — фигурант дела об освобождении Азиза Батукаева продолжает работать

Один из фигурантов уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, врач-онколог Эмиль Макимбетов приходит в детское отделение Национального центра онкологии и гематологии, осматривает пациентов и назначает лечение. Об этом 24.kg сообщила депутат Евгения Строкова.

По ее словам, это недопустимо. Во-первых, Макимбетов — обвиняемый, проходит по уголовному делу, во-вторых, ему судом запрещено практиковать. «Несколько лет назад он провел неудачно операцию и больной в итоге умер. Суд лишил его лицензии. На каком основании он продолжает лечить, консультировать? Я обратилась в Министерство здравоохранения, чтобы в отношении этого доктора были приняты меры», — сказала Евгения Строкова.

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции. Следствие по делу завершено.
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