Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, фестиваль, концерты

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

6-30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников-прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

10-26 сентября. Выставка «Талас дүбүртү»

Выставка активно поддерживает региональное направление в политике нашего государства. И это не регионализм — это забота о культурном разнообразии. Изобразительная культура Кыргызстана всегда была богата разнообразием, сплоченной в единой национальной школе изобразительного искусства, в едином Союзе художников.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

13-27 сентября. Выставка, посвященная памяти Исматиллы Атамкулова

В экспозиции впервые в таком большом объеме представлены картины, этюды и рисунки, созданные живописцем с 1981 по 2016 год. Коллекция бережно хранится в доме художника и экспонируется по инициативе семьи Атамкулова. Завершает выставку небольшой мемориальный уголок художника, где представлены его краски, кисти и мольберт с незаконченной последней работой.

Ошский областной музей изобразительного искусства имени Т.Садыкова.

18 сентября — 4 октября. Персональная выставка Абдырая Осмонова

Абдырай Осмонов — известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е годы. Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

ТРЦ Vefa.

15-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

23 сентября. Семинар «Не больно и не стыдно: маркетинг технологической компании»

Узнаете, как найти компромисс и научить каждого технаря подключить модуль маркетинга минимальными средствами, разберете простые работающие приемы из разряда «на коленке» и «по ходу дела».



Ololohaus, 18.00.



23-30 сентября. Акция «Узнай свое давление!»

Пункты по измерению артериального давления организуют в гипермаркетах, торгово-развлекательных центрах, на крупных рынках, в организациях и учреждениях Бишкека.

Пункты будут работать с 9.00 до 17.00.

24 сентября. Кыргызстанский форум информационных технологий

Это 10 самых интересных сессий с дискуссиями по всем направлениям IT-рынка, мастер-классы, турниры, выставка и многое другое. Регистрация на сайте.

Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 9.00-18.00.

24 сентября. Лекция «Кыргызское самопознание — традиция и современность»

Самопознание — понятие глобального характера, издревле считавшееся сверхзадачей духовного поиска для всех — и малых, и больших народов и культур. Сам по себе не всегда и не всем понятный процесс, без реального воплощения может оставаться сухим, формальным и поэтому опасным понятием. Регистрация по адресу khadichamamatbek@gmail.com.

Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, 15.00.

25-27 сентября. Международный форум «Евразийская неделя»

Евразийская неделя — крупнейший международный деловой форум на пространстве Евразийского экономического союза. Цель форума — предоставить всему миру возможности и потенциал стран ЕАЭС для выработки методологии и совместного формирования экономики.

25 сентября. Заседание «Бизнес на мусоре. Как принести стране миллионы?»

Многие даже не подозревают, что из переработанного вторичного сырья можно производить туалетную бумагу, полиэтиленовые пакеты, салфетки, пластиковые бутылки, куртки, сумки и даже дороги. Нам нужно использовать мусор как потенциал и сделать из него выгодный бизнес. Регистрация по телефону 0312614589.

Проспект Чуй, 219/1, 18.00.

25 сентября. Концерт флейтистки из США Вивиана Гузман

Американская флейтистка, уроженка Чили, ежегодно дает более 80 концертов по всему миру. Играла с известными артистами, такими как Михаил Барышников, Пласидо Доминго и Гленн Клоуз. В программе произведения В.Моцарта, И.Баха, А.Пьяццоллы, В.Гузман, П.Генина, Э.Эльгара, С.Берченко, К. Молдобасанова. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

25 сентября. Шоу Элиаса Файнгерша «Соло из оркестровой ямы» (Швеция)

Названный критиками «золотым тромбоном» Европы, королевский музыкант Швеции Элиас Файнгерш, неоднократный участник международных музыкальных и театральных фестивалей и лауреат многочисленных наград, известен тем, что превратил тромбон в сольный инструмент и... целый оркестр.

Metro Pub, 19.00.

25-29 сентября. VI Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

В программе фестиваля будут представлены разные театры и театральные школы, организована «Лаборатория монодрамы» с проведением мастер-классов по режиссуре и актерскому мастерству.

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева.

26 сентября. Фестиваль «Японская осень»

Вас ждет насыщенная концертная программа, которая удивит своим разнообразием. Выступят артисты из Японии, Кыргызстана и Казахстана.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

26 сентября. Презентация книги «Добрый день, тюркский мир»

В книгу поэта, драматурга, публициста, переводчика, заслуженного деятеля искусств, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаята Оруджева вошли поэтические произведения, отражающие всю многогранность его литературного дарования.

Национальная библиотека имени А.Осмонова, 15.00.

26 сентября. Кинопремьеры

«Герой» (боевик). 15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжег мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим.

«К звездам» (фантастика). Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез.

«Ибица» (комедия). Как завоевать сердце новой подруги? Стать лучшим другом ее детей! Совместная поездка на курорт — отличное решение. Только если это... не Ибица!

«Призрачный патруль» (ужасы). Ведущие успешного телешоу «Призрачный патруль» прекрасно справляются с ролью умелых охотников за привидениями и прочей нечистью. До тех пор, пока не оказываются в заброшенном особняке, полном паранормальных секретов. Как не опозориться перед поклонниками шоу и не умереть от страха?

«Жамгырдан кийин» (драма). История безграничной любви семьи, которая ищет свою

похищенную дочь в самых неожиданных местах, куда никто не осмелится пойти.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза».