Генпрокуратура рассмотрит заявление Адиля Турдукулова на экс-главу ГКНБ

Управление по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры приняло к рассмотрению заявление члена политсовета СДПК Адиля Турдукулова.
Он требует назначить досудебную проверку деятельности Абдиля Сегизбаева на посту председателя ГКНБ.
Абдиль Сегизбаев, использовав служебные полномочия, занимался подлогом и мошенничеством в деле лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по продаже акций сотового оператора MegaCom.Адиль Турдукулов
В ГП КР заявление в ЕРПП пока не зарегистрировали. Сам Абдиль Сегизбаев, по некоторым данным, покинул Кыргызстан. 13 августа он был допрошен в МВД по событиям в Кой-Таше.
В конце 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил тогда еще президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту от 4 апреля 2012-го в пользу бенефициаров (трех граждан КР, являющихся депутатами Жогорку Кенеша) долей в 22 процента (8 процентов + 7 процентов + 7 процентов) офшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).
Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить документы по трасту акций MegaCom, которые якобы свидетельствовали о заинтересованности депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой. Сведения не подтвердились, а сам Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» от 20 ноября 2018 года заявил, что Сегизбаеву, вероятно, кто-то подсунул фальшивые документы.