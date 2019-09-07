Похищенная в Бишкеке девушка добровольно вышла замуж и уехала в Талас

Похищенная в Бишкеке девушка действительно вышла замуж. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что после публикаций в СМИ девушка вышла на связь с милицией и сообщила, что с ней все в порядке.

«По предварительным данным, девушку увезли в Таласскую область. Со слов 22-летней Чолпон Эсенбаевой, она добровольно согласилась на то, чтобы ее украли. С молодым человеком она встречалась пять лет. Полгода назад пара хотела пожениться, но родители и братья были против. Девушка совершеннолетняя, дело прекратят после того, как она придет в РОВД и напишет объяснительную», — сообщили редакции.