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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (104)

Похищенная в Бишкеке девушка добровольно вышла замуж и уехала в Талас

Похищенная в Бишкеке девушка действительно вышла замуж. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах. 

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Уточняется, что после публикаций в СМИ девушка вышла на связь с милицией и сообщила, что с ней все в порядке.

«По предварительным данным, девушку увезли в Таласскую область. Со слов 22-летней Чолпон Эсенбаевой, она добровольно согласилась на то, чтобы ее украли. С молодым человеком она встречалась пять лет. Полгода назад пара хотела пожениться, но родители и братья были против. Девушка совершеннолетняя, дело прекратят после того, как она придет в РОВД и напишет объяснительную», — сообщили редакции.
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