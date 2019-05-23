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Власть

Ухожу в чиновники. Депутат парламента Айтмамат Назаров сдал мандат

Депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Айтмамат Назаров сдал мандат в связи с переходом в исполнительную власть. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Айтмамат Назаров отметил, что он может возглавить Нацэнергохолдинг.

«Это очень проблемный объект. Очень много критики я слышу в адрес этого ведомства, но я буду работать честно и выполнять свой долг на совесть», — пообещал Айтмамат Назаров.

Напомним, в парламенте он возглавлял комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.
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