Не часами едиными. Что на самом деле попросил Илим Карыпбеков у Владимира Путина

Экс-глава ОТРК Илим Карыпбеков совершил восхождение на пик имени президента России Владимира Путина и записал на вершине обращение к лидеру РФ. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Он пояснил 24.kg смысл своего обращения. По его словам, он просит лидера РФ содействовать, причем чисто символически, цифровизации любой из школ Кыргызстана. Все расходы Илим Карыпбеков готов взять на себя. «Я шефствую над тремя школами в разных селах страны. Более того, из своего кармана я выплачиваю стипендию талантливым ученикам. Я прошу президента России не о финансовой помощи, а о том, чтобы я мог сказать, вот, цифровизирована школа, и Владимир Путин поддержал это», — пояснил Илим Карыпбеков.

Что же касается часов, то свои я разбил, когда поднимался на пик. Поэтому прошу Путина подарить мне именные часы. Это на память. Илим Карыпбеков

Он добавил, что не настаивает на часах всемирно известных брендов. Его вполне бы устроил хронометр российского производства, но с дарственной надписью.