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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Независимые дебаты НДПК и «Реформы». Илим Карыпбеков против гостелеканалов

Общественная телерадиокорпорация отражает политику государства. Об этом заявил кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии НДПК Илим Карыпбеков во время независимых дебатов, отвечая на вопрос оппонентов из партии «Реформа».

По его словам, он всегда работал в рамках закона вне зависимости от занимаемой должности.

«Мне нечем стыдиться. Я всегда делал работу в рамках закона — и будучи на должности директора ОТРК, и в MegaCom или аэропорту «Манас». Госканал отражает политику государства. Всегда государственная власть кого-то очерняет. Я против госканалов и всегда об этом говорил», — отметил Илим Карыпбеков.

Напомним, ранее Илим Карыпбеков возглавлял ОТРК.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188513/
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