Потерпевшие просят не политизировать дело Икрамидина Айткулова

Сегодня на пресс-конференции потерпевшие по делу адвоката Икрамидина Айткулова заявили, что политики в деле юриста нет.

Они обратились к генпрокурору Откурбеку Джамшитову, министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву и президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело под личный контроль.

По словам Абдымалика Мырзаева, Икрамидин Айткулов и его супруга Раушан взяли у него $11 тысяч 700 в долг на развитие бизнеса.

«Я познакомился с Раушан Айткуловой в 2012 году. Она открыла бизнес — сайт по продаже продуктов питания из дома. Я пробил лицензию на продажу алкогольной и табачной продукции. При этом никакой ответственности они не несли. Под этот проект они купили две малолитражные машины. Через определенное время я ушел, но деньги мне не вернули», — сказал Абдымалик Мырзаев.

Другой потерпевший Бакыт Туратбеков рассказал, что сын Икрамидина Айткулова Азамат в 2014 году взял у него $25 тысяч на лечение отца — Икрамидина Айткулова, которого избили. В договоре займа в качестве залога он выставил квартиру.

«Деньги мне не вернули до сих пор. Мы познакомились в 2013 году через моего брата. Через год он взял займ. В милиции на наши заявления нам отвечают, что это гражданское дело», — сказал Бакыт Туратбеков.

Тлеу Абубакирова пояснила, что деньги ее сын Бакыт Туратбеков взял с накопительного семейного фонда.

«Когда был взят долг, бывшая супруга Икрамидина Айткулова Ильсияр была в Бишкеке. Когда Азамата Айткулова посадили по факту мошенничества, она спрашивала моего сына, чтобы он не писал заявление в милицию», — объяснила Тлеу Абубакирова.

Напомним, Икрамидина Айткулова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат взял у клиента $5 тысяч 500 и не вернул. Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставкузамминистра Курсана Асанова. Решением суда адвоката отпустили под домашний арест.